FC Twente-spits Danilo poetst ‘foutje’ op Instagram snel weg

ENSCHEDE - Hij begon de middag wat onhandig door in zijn enthousiasme vanuit de kleedkamer een bericht op Instagram te plaatsen met zijn rugnummer, terwijl absolute geheimhouding was vereist. Een uurtje later had iedereen bij FC Twente zijn foutje vergeven.

Twee treffers tegen Holstein Kiel (3-2 winst) in zijn eerste 45 minuten voor de club. Ook was het maar vriendschappelijk, je kunt slechter ergens binnenkomen. Danilo liep naderhand met een grote glimlach door de catacomben. Jammer alleen dat de Grolsch Veste verder leeg was.

De Braziliaan vroeg een dag voor de wedstrijd nog of er nog familie bij het duel kon zijn, maar zelfs was dat verboden. Het duel tegen Holstein Kiel diende geheim te blijven. En dat lukte prima, ondanks het berichtje van de speler, die het daarna razendsnel weer verwijderde. Danilo maakte zijn eerste minuten voor FC Twente in stilte, net als rechtsback Tyronne Ebuehi.

Fraaie goal

De eerste goal van Danilo mocht er zijn, een uithaal uit de draai van buiten het strafschopgebied. Zijn tweede goal was een intikker. ,,Ik was in de rust helemaal op, dit was mijn eerste wedstrijd sinds zes maanden", aldus de huurling van Ajax. ,,Volgende week tegen Emmen hoop ik wat langer te spelen en dan tegen Fortuna in de competitie een hele wedstrijd. En dan hoop ik een hattrick te maken hahaha...”

Jans tevreden

Trainer Ron Jans was naderhand tevreden over de prestatie van zijn ploeg tegen de Duitse tweede Bundesligaclub. ,,Dit was de eerste keer dat we fysiek echt zijn getest", aldus de oefenmeester. ,,Ik vind dat we het verdedigende werk, en het moment van druk zetten, al heel aardig doen. Dat leverde ons ook een goal op. We zijn alleen in de eindfase van een aanval nog wat te slordig. Als we dat beter doen, creëren we meer kansen.”