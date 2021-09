FC Twente-spits Ugalde is er klaar mee en bedankt voor nationale ploeg

ENSCHEDE - Manfred Ugalde wil niet meer voor de nationale ploeg van Costa Rica uitkomen zolang Luis Fernando Suárez bondscoach is. Dat heeft de 19-jarige aanvaller van FC Twente in een verklaring laten weten via zijn officiële instagramaccount.

Ugalde zegt het vertrouwen te missen van de bondscoach en voelt zich gegriefd door enkele uitspraken van de keuzeheer. Die liet in de vorige interlandcyclus weten dat de spits fysiek nog niet in staat is op te boksen tegen grote tegenstanders. Een week daarvoor was Ugalde nog één van de aanjagers bij FC Twente tegen Ajax. In Enschede zijn ze heel tevreden over de ontwikkeling van de jonge speler die vaak in het veld komt als vervanger van Ricky van Wolfswinkel. Tegen AZ behoorde hij vorige week in de tweede helft tot één van de uitblinkers aan Twentse kant.

Pijn in het hart

Ugalde stond in de eerste wedstrijd van Costa Rica in de basis, maar in de twee daaropvolgende interlands werd er geen beroep op hem gedaan. Tegen Jamaica zat hij zelfs als enige geselecteerde op de tribune. Na de speelronde van komend weekend staat er weer een interlandperiode met drie wedstrijden op het programma, maar Ugalde blijft in Enschede. „Ik laat weten dat ik besloten heb om niet voor de nationale ploeg van Costa Rica uit te komen zolang de heer Luis Fernando Suárez de bondscoach is”, zegt Ugalde in zijn statement. „Op de tribune zitten tegen Jamaica deed me pijn, maar dat is iets wat tot de mogelijkheden behoort. Dat is voetbal en kan gebeuren. Wat me wel verbaasde waren de redenen die de coach publiekelijk zei.”





Het beste

„Voetbal is een teamsport en ik heb altijd geluk gehad dat ik steun voelde van ploeggenoten en de technische staf”, zo vervolgt hij. „Ik had nooit verwacht ik zo neergezet zou worden. Het was een harde klap. Voor het eerst hoorde ik een trainer een speler op deze manier diskwalificeren, helaas was ik aan de beurt. Ik heb veel over de situatie nagedacht en daarom heb ik laat een beslissing genomen die, hoewel erg pijnlijk, op dit moment volgens mij de juiste is voor mijn carrière.”