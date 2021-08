FC Twente-spits Van Wolfswinkel: ‘Als we zo spelen, is elke tegenstander beter’

Spelers die gewisseld worden, kijken vaak eerst boos naar de trainer. Natuurlijk wilde Van Wolfswinkel liever blijven staan, maar boos dat de spits er bij een 1-0 achterstand werd uitgehaald was hij niet. „Dat zijn tactische keuzes, prima. Ik was fit om door te gaan, maar ik moet ook zeggen dat als je als een krant speelt, dat je dan ook niet moet zeiken. Ik voel me goed en fit, maar ik zat ook niet lekker in de wedstrijd. Als ik lekker in de wedstrijd zat, dan kop ik die bal er zeker in”, doelde hij op de dot van een kans vlak voor rust.

Drama van alle kanten

Van Wolswinkel was duidelijk in zijn bewoordingen na afloop. „Het was drama van alle kanten. Frustratie is wellicht niet het juiste woord, we hebben het echt zelf gedaan. We maken het onszelf heel erg lastig, we spelen gewoon heel slecht. Echt ver onder de maat, dan krijg je dit en dwing je ook niks af.”

Geen druk op Cambuur

De spits kwam in het begin van de wedstrijden meerdere keren vragen hoe de ploeg vat kon krijgen op de opbouw van Cambuur. Het druk zetten lukte van geen kant. Zo liepen de aanvallers vaak verkeerd, en dekte de rest van de ploeg niet door. Het gevolg was dat Cambuur voortdurend spelers vrij had en er onderuit kon spelen. „We hebben dat na een half uur omgezet, toe ging dat was beter. Of dat niet te lang duurde? Misschien hadden we iets eerder kunnen switchen, ja”, aldus de routinier.

Bijna onderaan

Feit is dat het ambitieuze FC Twente na drie duels maar één punt heeft en onderaan de ranglijst is te vinden. Er was met veel rekening gehouden in Enschede maar dit niet. „Je wilt altijd dat het gelijk vanaf het begin goed gaat”, aldus Van Wolfswinkel, die nog vol vertrouwen zit. „We zitten er allemaal positief in en we weten welke kwaliteiten we hebben in het team. We komen hier wel uit. Het komt goed.”