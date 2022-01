FC Twente-spits Van Wolfswinkel geniet van jonge concurrent Ugalde: ‘Ik zou hem kopen’

Manfred Ugalde is een publieksspeler die zijn mooiste momenten in het shirt van FC Twente beleefde in een leeg stadion. Neem zijn winnende treffer in de beker tegen Feyenoord, diep in de verlenging, het had een kolkende Grolsch Veste moeten opleveren, maar VAK-P bleef leeg. Of zie zijn curieuze goal van afgelopen zaterdag tegen Heerenveen, die allesbepalend was. Weer liep het duel tegen het einde, opnieuw zat de frommelaar uit Costa Rica er bij. De tiener is de bezorger van de laatste bestelling, die vlak voor sluitingstijd nog snel op pad wordt gestuurd.