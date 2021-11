FC Twente spreekt van ‘zeer grote teleurstelling’: club mist door één wedstrijd bijna miljoen omzet

Samen met de wedstrijden tegen Ajax en Heracles is het duel tegen Feyenoord een gegarandeerd kassucces. „We missen de horeca, de losse kaartverkoop en de speciale arrangementen: we zitten voor die wedstrijd helemaal vol”, zegt Hoogstoevenbeld. Dat betekent dat er op zondag 28 november 30.000 toeschouwers werden verwacht bij het duel tegen Feyenoord. Op 15 december staan beide ploegen ook nog tegenover elkaar in de KNVB-beker. De grote vraag is of er dan wel publiek naar binnen mag. FC Twente ontmoette eerder dit seizoen Ajax in een stadion dat slechts voor tweede-derde gevuld mocht zijn.

Programma onder druk

FC Twente speelt verder tijdens de tijdspanne van de zogenaamde milde lockdown nog twee uitduels: volgende week zaterdag bij Sparta en op 5 december de van oudsher populaire wedstrijd in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Overigens zijn de clubs en de KNVB met elkaar in gesprek om te kijken of het programma enkele weken opgeschort kan worden.

Zondag al geen publiek

De eerste gevolgen van de maatregel zijn zondag al merkbaar bij de topper bij de vrouwen tussen FC Twente en Ajax. De club verkocht voor dat duel in De Grolsch Veste al ruim tweeduizend kaarten. Zo waren er verder teams uit de regio en de omgeving van Zutphen en Apeldoorn uitgenodigd en stonden er enkele business-events rond de wedstrijd gepland. Het duel wordt nu achter gesloten deuren afgewerkt.

Zeer grote teleurstelling

„Het is een zeer grote teleurstelling om weer in lege stadions te moeten spelen, het voetbal wordt hard geraakt door de nieuwe maatregelingen”, laat de club in een officieel statement weten. „De clubs in het betaald voetbal hebben afgelopen jaar flinke investeringen gedaan om het bezoek aan het stadion zo veilig mogelijk te maken. Er zijn sinds de eerste lockdown weer honderden wedstrijden met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabesmettingshaarden. De controle van het coronatoegangsbewijs is probleemloos ingevoerd in het betaald voetbal en wordt al heel lang met een 100% score verricht in de stadions.