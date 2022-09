FC Twente staat stil bij overlijden Piet Schrijvers

„Gisteravond hebben we het droevige bericht ontvangen dat Piet Schrijvers op 75-jarige leeftijd is overleden. De doelman was een boegbeeld van het elftal van FC Twente dat eind jaren zestig en in de jaren zeventig grote sportieve successen boekte”, laat de club weten. „Piet Schrijvers was een indrukwekkende keeper en de onbetwiste nummer 1. Hij had een groot aandeel in de opkomst van FC Twente.”