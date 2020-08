FC Twente staat voor lastige keuzes op transfermarkt

Op de prioriteitenlijst van FC Twente staat de nummer 10-positie met stip bovenaan. De Enschedeërs hebben nog een aanvallende middenvelder met creativiteit en scorend vermogen nodig. Het is allang geen geheim meer dat de technische leiding in Ajacied Jurgen Ekkelenkamp de beoogde missing link ziet voor het Twentse middenveld. De 20-jarige is een ideale speler voor elke trainer: hij dient een elftal, heeft gevoel voor de ruimte en komt bijna in elke wedstrijd in scoringspositie. Bij Ajax dwepen ze met hem, maar hoe groot is de kans dat hij in het Amsterdamse sterrenensemble daadwerkelijk gaat spelen dit seizoen? Vorige week, op het trainingskamp in Oostenrijk, kwam hij in twee duels niet verder dan 35 minuten.