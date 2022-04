FC Twente staat voor uitdaging in beslissende fase seizoen: ‘We mogen niet veel meer laten liggen’

ENSCHEDE - Met nog zes duels te gaan gaat de strijd om de plekken drie, vier en vijf de beslissende fase in. „We hebben de programma’s van Feyenoord en AZ met die van ons vergeleken, en onze conclusie is dat we onderweg niet veel meer kunnen laten liggen”, zegt trainer FC Twente-trainer Ron Jans aan de vooravond van de uitwedstrijd bij NEC.

Het gevoel dat deze week bij FC Twente uiteindelijk indaalde na het spektakelstuk tegen PSV was de volgende: „Het was een prachtwedstrijd, maar we hebben wel twee punten verspeeld”, vat Jans het treffend samen. Door het gelijke spel ging AZ op basis van het doelsaldo weer naar plek vier. „En dat betekent dat we ze weer ergens moet gaan inhalen”, aldus de oefenmeester.

Tactisch niet meer verrast

De opdracht voor de uitwedstrijd bij NEC is dan ook duidelijk: drie punten pakken. Opvallend is dat NEC vooralsnog de enige ploeg is die dit seizoen wist te winnen in Enschede. „De eerste helft speelde NEC destijds heel goed, de tweede helft was voor ons. Uiteindelijk hadden we meer verdiend”, zegt Jans, die sinds die ontmoeting zijn elftal een enorme groei heeft zien maken. „NEC speelde in die wedstrijd tegen ons opeens met vier verdedigers terwijl ze in de weken daarvoor met vijf man achterin speelden. Daar hadden we ook op getraind. Inmiddels zijn wij tactisch zo ver dat het niet meer uitmaakt of een tegenstander met drie man achterop speelt of twee. We zijn tactisch flexibel heel geworden. Wij halen in 2022 ook een heel stabiel niveau.”

Te veel opstootjes

FC Twente mist in Nijmegen de geschorste topscorer Ricky van Wolfswinkel. „Ricky is voor ons op veel fronten heel belangrijk. Hij is ook een echte winnaar en het nadeel daarvan is dat hij soms iets te vaak bij opstootjes is betrokken, waardoor hij nu op vijf gele kaarten staat”, zegt Jans.

Ugalde in de basis

Van Wolfswinkel wordt bij NEC vervangen door Manfred Ugalde. „Ik heb onlangs even met hem gezeten omdat hij drie duels achter elkaar niet was ingevallen. Dat had te maken met het wedstrijdverloop en daar had hij ook alle begrip voor. Manfred weet dat we hem enorm waarderen. We zijn heel tevreden over hem, het enige waar nog rek in zit is het afmaken van de kansen.”

Bijn FC Twente keert Wout Brama voor het eerst sinds de wedstrijd tegen Feyenoord op 28 november terug in de wedstrijdselectie. „Wout heeft de hele week meegetraind en ik kan iedereen dit zeggen: hij kan nog steeds heel goed voetballen.”