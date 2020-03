FC Twente steekt helpende hand uit naar gedupeerden coronacrisis

ENSCHEDE - FC Twente wil mensen en/of organisaties in de regio die vanwege de coronacrisis in de problemen zijn gekomen ‘een steuntje’ in de rug geven’. De club doet daarbij een beroep op het ‘noaberschap’.

De Enschedese eredivisieclub kwam vrijdagavond met een statement op de eigen clubsite. „De coronacrisis zal nog voortduren. Vanuit onze maatschappelijke positie staan we open voor initiatieven uit de Twentse samenleving. We sluiten aan bij initiatieven waar we dat kunnen en springen in op gaten die ontstaan”, zo valt te lezen. „Wij gebruiken hierbij de kracht van de club om mensen en/of organisaties in onze regio te ondersteunen die vanwege de coronacrisis een sociaal-maatschappelijk steuntje in de rug kunnen gebruiken.”

Scoren in de wijk

Mensen kunnen zich melden bij scorenindewijk@fctwente.nl. „Op basis van de reacties en de behoeften bekijkt de club waar het ondersteuning in kan bieden”, aldus de club, die in totaal 29 supportersverenigingen heeft in Twente en de Achterhoek.