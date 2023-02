FC Twente stelt opnieuw zwaar teleur in uitwedstrijd

GRONINGEN - Het blijft behelpen met FC Twente in uitwedstrijden, Ook zondag bij de hekkensluiter FC Groningen stelde de ploeg teleur (1-1). Vooral na rust was het spel van de bezoekers zwaar ondermaats.

FC Groningen verloor de vorige zeven duels op rij, maar FC Twente slaagde er niet in om de murw gebeukte club een definitieve knock-out te verkopen. De ploeg van Ron Jans had ook nergens recht op. Opnieuw was FC Twente buiten Enschede onherkenbaar. Uiteindelijk mocht de nummer 5 nog het meest tevreden zijn ook met het punt. Zo zwak als FC Twente na rust speelde, was het lange tijd niet.

Snelle voorsprong

Hoewel Groningen via Tomas Suslov voor het eerste gevaar zorgde, was het FC Twente dat al na vijf minuten de score openbrak. Sem Steijn, die weer de voorkeur kreeg boven Michel Vlap, zette Vaclav Cerny aan het werk en sprintte daarna zelf meteen door. Ricky van Wolfswinkel stapte vervolgens slim over de bal heen, waarna de doorgelopen Steijn voor de perfecte afronding zorgde: 0-1. Een goal uit het boekje.

Kansen aan beide kanten

FC Twente verzuimde daarna de tweede treffer te maken (Brenet, Van Wolsfwinkel en Misidjan waren dichtbij) en daardoor bleef het opportunistisch spelende FC Groningen in de wedstrijd. De thuisploeg kreeg ook kansen, maar doelman Lars Unnerstall lag dwars bij inzetten van Daleho Irandust, debutant Elvis Manu en wederom Suslov. FC Twente, dat doorgaans niet al te veel weg geeft in wedstrijden, had ook moeite met de verre inworpen van Mads Sörensen, waardoor de bal soms in vervaarlijke scrimmages terechtkwam voor het doel van Unnerstall.

Vlak voor rust was Steijn met een vrije trap dichtbij zijn tweede treffer van de wedstrijd, maar zijn schot werd knap gekeerd door doelman Michael Verrips. Zo viel er in de eerste helft genoeg te beleven.

FC Twente onder druk

FC Groningen startte na rust furieus en zette FC Twente meteen onder druk. De Tukkers wankelden en vooral Joshua Brenet en Mees Hilgers stapelden fout op fout.

Het vaak zo onverstoorbare FC Twente hield geen bal meer in de ploeg, waardoor de bezoekers terechtkwamen in een vechtwedstrijd met FC Groningen als bovenliggende partij. Het was beneden alle niveau wat FC Twente in die tweede helft liet zien.

Terechte gelijkmaker

De thuisploeg kreeg na 69 minuten loon naar werken. Nadat Gijs Smal zich wel heel makkelijk in de luren liet leggen, kreeg Cerny de bal na de voorzet niet afdoende weg. Het was de net ingevallen debutant Oliver Antman die opeens vrij kwam en de bal keihard boven Unnerstall in het doel joeg: 1-1.

Het is dat Unnerstall wel z’n ding deed, anders had het nog veel slechter af kunnen lopen voor het zwaar tegenvallende FC Twente.