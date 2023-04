FC Twente stelt teleur en komt niet verder dan 0-0 bij Excelsior

Nadat AZ eerder op de dag niet verder kwam dan een remise tegen Heerenveen, kon FC Twente een paar uur later prima zaken doen. De Tukkers verzuimden echter te profiteren van het puntenverlies van de nummer vier. FC Twente bracht zelf ook veel te weinig om aanspraak te mogen maken op de volle buit.

Goed begin

FC Twente begon nog wel uitstekend op Woudestein, maar zoals zo vaak dit seizoen werd die dominantie niet omgezet in doelpunten. Nadat Virgil Misidjan en Vaclav Cerny hun schoten zagen stranden op de vuisten van doelman Stijn van Gassel, kreeg Michel Vlap in de vijftiende minuut een enorme mogelijkheid. Na een uitstekende actie van Cerny nam Vlap de bal prima aan, maar hij slaagde er vervolgens niet in zichzelf te belonen. Zijn inzet van dichtbij werd gekeerd door Van Gassel, waardoor de vloek van het niet kunnen scoren nog steeds aanhoudt.

Slecht slot

Zo overtuigend als FC Twente een half uur lang was aan de bal, zo slordig en weinig geïnspireerd was het laatste kwartier voor rust. Het leek wel op de bezoekers zichzelf in slaap hadden gesust. De ploeg grossierde opeens in balverlies en wekte daarmee de tot dan onmachtige thuisploeg tot leven. Typerend voor die fase was het misverstand tussen Ramiz Zerrouki en Ricky van Wolfswinkel. De middenvelder schoot tegen zijn eigen spits aan, waarna Excelsior razendsnel counterde. Julian Baars had de bal aan het eind van die aanval voor het inknippen, maar zijn kopbal ging hoog over.

Zelfde beeld

Na rust werd het er niet beter op. FC Twente bleef slordig en verloor gaandeweg de tweede helft ook het overwicht in de wedstrijd. Het eerste echte gevaar van de ploeg van Jans ontstond nadat doelman Van Gassel een ogenschijnlijke eenvoudige vrije trap van Zerrouki losliet. Er waren toen alweer 68 minuten gespeeld in Rotterdam. Even later moest Lars Unnerstall al zijn kwaliteiten aanspreken bij een schot van Lazaros Lamprou.

Excelsior was in die fase de betere ploeg met de meeste dreiging in het spel, al had Van Wolfswinkel ook zomaar de score kunnen openen, maar zijn kopbal werd gekeerd door Van Gassel.

In de eindfase kregen beide ploegen nog kansen op de overwinning, maar in de stromende regen bleef het ondanks enkele hectische momenten bij 0-0.

