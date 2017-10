FC Twente stelt Verbeek aan als trainer én technisch manager

ENSCHEDE – Gertjan Verbeek is de nieuwe trainer van FC Twente. De geboren Deventernaar heeft een contract tot 2019 getekend bij de eredivisionist. De oefenmeester is bij de Tukkers de opvolger van René Hake. Verbeek zal tevens aan de slag gaan als technisch manager. Jan de Jonge komt met Verbeek mee als assistent-trainer.

Verbeek: “Iedereen weet dat ik een emotionele binding heb met FC Twente. Ik ben op 500 meter van het Diekman opgegroeid en voetbalde zelf als jongetje bij het nabijgelegen Zuid Eschmarke. Bij de wedstrijden van FC Twente in het Diekman – in de jaren 70 en 80 – kroop ik dan weleens met mijn vriendjes onder het hek door om zo gratis naar binnen te komen. Ik herinner me ook het bijzondere scorebord in het Diekman, de fanatieke supporters op Vak Q en de gewonnen bekerfinale in ’77 in de Goffert waar ik bij was.”

Verbeek was in het verleden al in beeld bij FC Twente, maar dat ging om uiteenlopende redenen niet door. "Mooi dat het er nu toch van komt", zegt Verbeek. "Deze functie – van trainer én technisch manager – past bij mij. Binnen het gehele voetbalbedrijf is er nog veel werk aan de winkel bij FC Twente. Neem bijvoorbeeld de scouting; die is kind van de rekening geworden, maar wel ontzettend belangrijk in een voetbalclub. Gelukkig zijn er al goede stappen gezet. Met mijn kennis en ervaring kan ik ook een belangrijke rol spelen om het verloren terrein in te halen."

Verbeek is van mening dat FC Twente binnen afzienbare tijd weer moet kunnen concurreren met clubs als Vitesse, AZ en FC Utrecht. Maar zijn eerste doel is de club uit de onderste regionen van de ranglijst krijgen. “We hebben geen tijd te verliezen. Daarom vind ik het fijn dat Jan (De Jonge, red.) met me meekomt, want wij hebben aan één woord genoeg. Het wordt gezien het programma een flinke klus, maar daar gaan we met de staf, spelers en directie alles aan doen.”

FC Twente-directeur Jan van Halst is tevreden met de komst van de ervaren oefenmeester. “Verbeek is een trainer die staat voor aanvallend voetbal. Hij is gretig en wil graag bij FC Twente werken. Hij heeft aangetoond spelers beter te maken. Daarbij eist hij veel van zijn spelers, staf, omgeving en van zichzelf. Dat geldt ook voor Jan de Jonge. Hun werkwijze past binnen het topsportklimaat dat we nastreven. Er is nog heel veel werk te verzetten bij FC Twente. Ook daarom willen we de ervaring, kennis en expertise van Verbeek breder inzetten en gaat hij ook de rol van technisch manager vervullen. In de rol van technisch manager krijgt hij medeverantwoordelijkheid over het aan- en verkoopbeleid, de scouting en de jeugdopleiding, in samenwerking met de huidige directie.”

Verbeek kwam als voetballer uit voor de Twentse amateurclubs Zuid Eschmarke, ATC’65 en Achilles’12. In 1984 belandde hij bij sc Heerenveen. Daar stond hij tot 1994 onder contract. De Friezen leenden Verbeek in het seizoen 1986-1987 uit aan Heracles. Ook na zijn carrière bleef Verbeek Heerenveen trouw als assistent-trainer. In 2001 stond hij bij Heracles voor het eerst op eigen benen als trainer. Verbeek werkte later als hoofdtrainer voor Heerenveen, Feyenoord, opnieuw Heracles, AZ en Nürnberg. Tot deze zomer was hij trainer van het Duitse VfL Bochum. Ook daar was De Jonge zijn assistent.