FC Twente stelt weer teleur in eigen stadion en komt niet verder dan gelijkspel

ENSCHEDE - FC Twente krijgt het in thuiswedstrijden maar niet voor elkaar. Ook tegen degradatiekandidaat Willem II wist de ploeg niet te winnen in eigen stadion: 1-1. Daarmee wacht de ploeg nu al negen duels op een overwinning in De Grolsch Veste.

FC Twente stelde zaterdagavond zwaar teleur en had ook geen recht op een overwinning. De ploeg van Ron Jans miste door tal van afwezigen teveel kwaliteit om het verschil tegen een ploeg als Willem II te maken. Het punt tegen Willem II was het derde gelijkspel op rij.

Zwak

FC Twente speelde een zwakke eerste helft. Omdat Willem II zoals verwacht massaal inzakte, werd de thuisploeg gedwongen het spel te maken, maar de Enschedeërs hadden teveel vertragers in de ploeg in plaats van versnellers. Het tempo lag te laag en het spel was veel te slordig om het Willem II lastig te maken. Willem II was door weifelend verdedigen aan Twentse kant in de beginfase de ploeg met de meeste dreiging. Pavlidis en Nunnely hadden de degradatiekandidaat zomaar op voorsprong kunnen zetten.

Te weinig

FC Twente zette daar een paar mogelijkheden via Queensy Menig tegenover. De beste aanval van FC Twente was aan het eind van de eerste helft toen Bosch rechtsback Ebuehi vond. Zijn voorzet werd door Menig net naast geschoten. Het was de eerste keer dat de ploeg van Ron Jans een rappe aanval op het veld legde.

Basisdebuut

Bij FC Twente maakte de 20-jarige Casper Staring zijn basisdebuut. Hij verving de zieke Kik Pierie. Staring begon onwennig en miste het vertrouwen om als rechtspoot aan de linkerkant in te dribbelen. Te vaak ging de ballen terug en opzij. Dat lag voor een deel ook aan de omgeving. Omdat de andere centrale verdediger Dumic ook niet de speler is die aan de bal voor snelheid zorgt, was de opbouw voor rust één grote zoektocht. Maar niet alleen achterin oogde het onzeker, de spelers voorin kwamen ook geen moment los.

Goal uit het boekje

Net als in de eerste helft was Willem II opnieuw als eerste ploeg gevaarlijk. Een inzet van Köhn werd maar net door Drommel met de voeten gekeerd. Terwijl het spel van FC Twente steeds zwakker werd, kwam de ploeg na ruim een uur vanuit het niets op voorsprong. Bosch vond Narsingh in het strafschopgebied, bewoog meteen door, waarna hij de bal op maat terugkreeg: 1-0. Het was op een avond waarop veel mis ging zowaar een goal uit het boekje.

Gelijkmaker

Het onzekere FC Twente slaagde er niet in om de wedstrijd onder controle te krijgen en tien minuten voor tijd viel de gelijkmaker. Na balverlies van Zerrouki nam Willem II de aanval over. Via Roemeratoe kwam de bal wat per toeval bij Pavlidis terecht. De uitkomende Drommel was net te laat om de Griek van scoren af te houden: 1-1. In de slotfase kwam de thuisploeg nog goed weg ook. Drommel redde na een kans van Pavlidis. Aan de andere kopte Danilo diep in blessuretijd de bal net over na een voorzet van Bosch. Het was de eerste mogelijkheid die de Braziliaan kreeg. Het was typerend voor het armetierige duel.