FC Twente stelt zwaar teleur en gaat meteen onderuit

Van FC Twente wordt dit seizoen het nodige verwacht en bij die ambities past geen nederlaag bij het uitgeklede Fortuna Sittard. Het overkwam de ploeg van trainer Ron Jans wel. FC Twente bracht op de openingsdag van het seizoen veel te weinig. Zowel aanvallend als verdedigend rammelde het. Eigenlijk zat het elftal geen moment in de wedstrijd en dat begon al meteen vanaf de aftrap.

De voor het seizoen al van alle kanten bewierookte Enschedeërs begonnen zwak in Sittard en liepen in de openingsfase alleen maar achter de thuisploeg aan. FC Twente had het lastig met de speelwijze van Fortuna en had vooral op het middenveld totaal geen greep.

Toch Twentse voorsprong

Toch was de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd na 21 minuten spelen voor FC Twente via Ricky van Wolfswinkel. De spits kreeg de bal op aangeven van Gijs Smal en die twee vonden elkaar ook bij de openingstreffer in de 36ste minuut. Na een goed opgezette aanval prikte Van Wolfswinkelzijn eerste treffer voor FC Twente binnen: 0-1. Even daarvoor was Van Wolsfwinkel betrokken bij een opstootje, waarbij met name Fortuna-trainer Sjors Ultee de boel onnodig opjutte. Zowel UItee als zijn collega Ron Jans kreeg geel.

Geweldige redding

Dat FC Twente met een voorsprong ging rusten dankte de ploeg aan doelman Lars Unnerstall, want hij redde vlak voor de pauze geweldig op een inzet van dichtbij van Samy Baghdadi. Opnieuw stond de sterke Fortuna-middenvelder Tesfaldet Tekie aan de basis.

Gelijkmaker

FC Twente raakte na rust al snel de geblesseerde Smal kwijt. De jonge Mees Hilgers was zijn vervanger. Net op het moment dat het geloof bij Fortuna wat wegebde, viel de 1-1. Gioanni Troupée liet zich bij een omschakelmoment veel te simpel aftroeven door invaller Toshia Lake, waarna Robin Pröpper zich aan de binnenkant liet verrassen door Mats Seuntjens. Een minuut later bracht Jans Michel Vlap en Michal Sadilek.

Vlap dreigend

Vlap was nog maar net binnen de lijnen, of hij nam na een goede actie het doel van Fortuna onder vuur. De aanvallende middenvelder bracht met zijn acties meteen veel meer leven in de ploeg. Jans mag ongetwijfeld nog enkele keren uitleggen waarom hij niet met één van de twee nieuwelingen durfde te beginnen.

Tien minuten voor tijd verloor Luka Ilic veel te makkelijk de bal en in de omschakeling sloeg Fortuna via Lake genadeloos toe: 2-1. Opnieuw stond het achterin niet goed. Invaller Manfred Ugalde was nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn schot ging voorlangs. Scheidsrechter Kamphuis telde maar liefst negen minuten erbij, maar zelfs die tijd was te kort om nog iets van de verloren avond goed te maken.

Fortuna Sittard - FC Twente 2-1 (0-1)

36. Van Wolfswinkel 0-1, 62, Seuntjens 1-1. 80. Lake 2-1

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Troupée, Pröpper, Oosterwolde (83. Ugalde), Smal (53. Hilgers); Zerrouki (65. Sadilek), Bosch, Ilic; Limnios (65. Vlap), Van Wolfswinkel, Menig.