FC Twente steviger aan kop na weer een zege

Het was de 87ste minuut vanavond in De Grolsch Veste en de wedstrijd was allang en breed beslist toen het stadion ontplofte van geluk. Die vreugde werd veroorzaakt door de tussenstanden op de andere velden. FC Den Bosch achter, Go Ahead Eagles achter, Sparta gelijk en Roda JC achter. Kon het mooier? Even later, op de vrolijke klanken van Neil Diamond, kwam bij de ereronde de bevestiging: de tussenstanden waren ook de eindstanden. ‘Twente komt er aan’, zong Vak-P.