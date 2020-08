FC Twente stuit woensdag op gelegenheidsteam

Ex-Heraclied

Omdat het in de voetballerij soms snel kan gaan is het altijd even afwachten met welke selectie Van Loen komt opdraven. De groep van de laatste tijd bevat één speler met een verleden in het Twentse profvoetbal: Luis Pedro. De kleine rappe aanvaller speelde tussen 2011 en 2013 voor Heracles. De voetballers van de VVCS gebruiken dit soort duels om zich weer in de etalage te spelen van de profclubs.