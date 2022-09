FC Twente stunt en verslaat PSV op een heerlijke voetbalavond in De Veste

ENSCHEDE - FC Twente heeft zaterdagavond voor een prachtige stunt gezorgd. Voor het sinds 2013 wonnen de Enschedeërs weer eens van PSV. In een heerlijk voetbalgevecht legde de ploeg in de eerste helft de basis voor de meer dan verdiende overwinning: 2-1.

Vorig seizoen was het na 25 minuten 3-0 en toen keek iedereen in het stadion elkaar vol verbazing aan. Hoe was dit mogelijk? Zaterdagavond stond het na 26 minuten 2-0 en opnieuw rolde er een golf van enthousiasme door De Grolsch Veste. En opnieuw keken de supporters van FC Twente elkaar vol ongeloof aan.

De grote overeenkomst met het duel eerder dit jaar was dat FC Twente opnieuw als een wervelstorm over het veld stormde. PSV werd afgebluft en weggespeeld door een ontketende thuisploeg, die vrijwel alle duels won en in balbezit constant de vrije mensen tussen de linies vond en aan het werk zette. Het spel van FC Twente was met en zonder bal een lust voor het oog.

Twee treffers Cerny

Na 17 minuten zette Vaclav Cerny FC Twente op de dik verdiende 1-0 voorsprong. Het was tekenend voor de chaos bij PSV dat de rechterspits in het strafschopgebied tot twee keer toe de kans kreeg uit te halen.

Een kleine tien minuten later volleerde Cerny de bal keihard in het dak van het doel nadat de wankele defensie van PSV de bal niet afdoende wegwerkte na een ingestuurde vrije trap: 2-0. Het stadion ontplofte.

Opvallende rol Rots

Het meest opvallende aan de opstelling van FC Twente was de plek voor Daan Rots. Door de afwezigheid van Michel Vlap en Sem Steijn speelde de rechterspits Rots als meest aanvallende middenvelder, waarbij zijn voornaamste taak op voorhand was PSV-regisseur Joey Veerman het leven zo zuur mogelijk te maken. Die gewaagde keus pakte supergoed uit. Vooral ook omdat Rots zelf in balbezit een toegevoegde waarde was. Rots dook constant vrij tussen de linies op en verlegde het spel alsof hij al jaren op die plek staat. Veerman moest in de achtervolging in plaats van andersom.

Nieuw middenveld top

Maar wat te denken van het spel van de rest van het middenveld dat voor het eerst in deze samenstelling speelde. De onvermoeibare Ramiz Zerrouki was heer en meester, geassisteerd door de uitstekend spelende Matthias Kjölö, die enkele maanden geleden nog voor Jong PSV uitkwam.

PSV eenmaal gevaarlijk

PSV werd in de eerste helft slechts één keer gevaarlijk toen Cody Gakpo er vandoor ging, maar net zoals zoveel anderen voor hem moest ook hij in het één-tegen-een-duel zijn meerdere erkennen in doelman Lars Unnerstall. FC Twente had voor rust eigenlijk al de buit binnen moeten hebben. Rots was tot twee keer toe dichtbij een treffer en PSV-goalie Walter Benitez moest zich strekken bij een vrije trap van Gijs Smal.

Tweede helft ander beeld

Na rust drong PSV vanaf de eerste minuut aan en FC Twente, dat in de eerste helft enorm veel energie in het duel had gelegd, moest terug. Binnen tien minuten was de spanning terug door een treffer van Guus Til (2-1). De rust in het spel van de eerste helft was verdwenen bij FC Twente, dat opeens gehaast en paniekerig te werk ging.

Brama voor de controle

In de hoop de controle terug te vinden bracht trainer Ron Jans na een uur spelen Wout Brama voor Rots. Bij diezelfde wisselbeurt verving Virgil Misidjan tweevoudig doelpuntenmaker Cerny. Uitgerekend Brama had even later de 3-1 op de schoen, maar zijn volley ging rakelings naast. Die oprisping gaf het elftal weer vertrouwen. FC Twente kroop daarna meer uit de schulp en een inzet van Christoz Tzlolis belandde in het zijnet.

Net als vorig seizoen zinderde het ook nu tot de laatste seconde. Zo kwam een kopbal van Andre Ramolho uit een hoekschop op de bovenkant van de lat. Toen wist PSV diep in de blessuretijd nog de gelijkmaker te forceren, dit keer overleefde FC Twente wel in een uitzinnig stadion.