FC Twente stunt in spektakelstuk tegen Ajax: 3-3

Het werd een heerlijk avondje in de Grolsch Veste, volop strijd en beleving. Een stunt zoals vorig jaar rond deze tijd, toen de Tukkers met 1-0 wonnen van Ajax, werd het niet. Maar na vier nederlagen op rij volgde eindelijk weer eens een punt, na een sensationeel duel.

De ploeg begon scherp aan de wedstrijd en creëerde al direct dreiging. Zo testte Fredrik Jensen doelman Andre Onana, maar kregen de Tukkers daarna al snel een reuzekans op 1-0. Michael Liendl werd van dichtbij in stelling gebracht, hij schoot wonderbaarlijk naast.

Initiatief

Daarna nam Ajax het initiatief over en had FC Twente een tijdlang niets meer te vertellen op eigen veld. De eerste Amsterdamse kans volgde echter pas halverwege de eerste helft. Nadat Tom Boere balverlies leed, bracht Hakim Ziyech zijn ploeggenoot David Neres in stelling, maar de topscorer van Ajax schoot oog in oog met Jorn Brondeel naast. Even later hield Brondeel zijn ploeg op 0-0, bij een schot van Kasper Dolberg.

Schöne 2-0

Twee overtredingen, waarbij Stefan Thesker (volgende wedstrijd geschorst) en Jos Hooiveld allebei geel pakten, brachten Ajax op een 2-0 voorsprong. En tot twee keer toe trof Lasse Schöne vanaf randje ‘zestien’ doel. Op slag van rust hing de aansluitingstreffer in de lucht. FC Twente liet het echter tot twee keer toe na het grabbelwerk van Ajax-doelman André Onana af te straffen.

Stunt in de maak

Na rust was het wel raak. Uit een hoekschop van Danny Holla kopte Thesker de 1-2 tegen de touwen. Daarmee keerde de hoop bij FC Twente terug, dat meermaals aandrong op de gelijkmaker. En na 62 minuten was het ook daadwerkelijk raak en was een stunt in de maak. Het werd de avond van Thesker, die de bal prachtig in de lange hoek volleerde (2-2).

Boere 3-3

Tien minuten voor tijd leek dat alsnog mis te gaan. Het schot werd nog van richting veranderd, maar Justin Kluivert zette Ajax op 3-2. FC Twente gaf echter niet op, was via Luciano Slagveer, in een kolderieke situatie, nog dichtbij. En een minuut voor tijd kwam FC Twente alsnog op 3-3. Tom Boere kopte, uit een vrije trap, fraai raak in de kruising en bezorgde zijn ploeg, na vier nederlagen op rij, eindelijk weer eens een punt met een stunt.