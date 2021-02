FC Twente: ‘Supporters met vaccinatie straks weer naar stadion’

In de online nieuwjaarsreceptie liet de leiding van FC Twente onlangs weten dat het voor dit seizoen in het financiële plaatje geen rekening meer houdt met de komst van supporters naar het stadion. „Toch wil ik graag wat ruimte maken voor wat optimistischere geluiden, ook al ben ik uiteraard geen viroloog”, zegt Van der Kraan. „Wat mij betreft kunnen de supporters die gevaccineerd zijn straks weer naar de stadions. Aan het begin van dit seizoen hebben meer dan honderd wedstrijden aangetoond dat het betaald voetbal op een goede manier kan omgaan met de maatregelen. Er waren geen aanwijsbare besmettingen. Voetbal kan een onderdeel van de oplossing zijn. De clubs kunnen veel data genereren, er worden wekelijks een kleine 2.000 coronatests uitgevoerd. We willen toe naar een overgangsmodel met sneltesten aan de poort en toegang voor gevaccineerde supporters.”

Experiment deze maand

In februari wordt wordt bij twee duels in de Keuken Kampioen Divisie (NEC-De Graafschap en Almere City- Cambuur) geëxperimenteerd met publiek in de stadions. In zowel Nijmegen als Almere mogen 1.500 seizoenkaarthouders naar binnen. „Dat moet de opmaat zijn naar meer”, aldus Van der Kraan. „De snelheid van vaccineren ligt niet in onze handen, maar het betaalde voetbal is in staat om op een verantwoorde manier weer mensen toe te laten in het stadion.”