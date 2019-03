FC Twente tegenstander TOP Oss is beter dan de stand doet vermoeden

De tegenstander van FC Twente, TOP Oss, is misschien beter dan de ranglijst doet vermoeden. Vooral in defensief opzicht weet de nummer 7 van de ranglijst uitstekende onderliggende cijfers op de mat te leggen. Hoe zien deze statistieken eruit?

Doelpunten tegen: FC Twente koploper, Oss volgt nipt

In een doelpuntrijke competitie als de Keuken Kampioen Divisie is het incasseren van weinig doelpunten een groot wapen. FC Twente is veruit de ploeg die de minste tegendoelpunten per wedstrijd krijgt (0,88, 25 in totaal). Met een absoluut verschil van 5 doelpunten volgt de tegenstander van Twente vrijdag: Oss, dat tot dusver 30 tegendoelpunten moest incasseren (1,06).

Is het deels geluk of doen FC Twente en Oss in defensief opzicht echt iets goed?

Een goede graadmeter om te beoordelen of het aantal (tegen)doelpunten op basis van de kwaliteit van de kansen een logisch gevolg is, is de statistiek Expected Goals (tegen). In de Keuken Kampioen Divisie heeft FC Twente het laagste aantal verwachte tegendoelpunten (28). De ploeg van Marino Pusic kreeg 25 doelpunten tegen’. Aan dit verschijnsel liggen mogelijk meerdere oorzaken ten grondslag: denk aan de prestaties van de defensie van Twente, het goede optreden van doelman Joël Drommel dit seizoen en/of het vermogen van de tegenstander om kansen (niet) te benutten. Bij Oss werden afgerond naar boven 31 tegentreffers verwacht. De ploeg kreeg uiteindelijk 30 tegendoelpunten tot dusver: op basis van de kwaliteit van kansen een eerlijke verhouding. Geen geluk dus.

Oss wijkt af van de bekende standaard

Waar het Nederlandse voetbal bekend staat om haar manier van aanvallen, verzorgd positiespel en hoge druk in (vaak) een 4-3-3 formatie, wijkt Oss duidelijk van deze standaard af. Oss treedt dit seizoen aan met drie centrale verdedigers met varianten in een 3-5-2, 5-3-2 en 3-4-3 formatie. Vaak wordt gecombineerd met een laag-georganiseerde compacte verdediging. Tegenstanders hebben moeite met Oss, omdat ze iets anders trachten te doen dan de rest doet (in Nederland). Oss passt bovengemiddeld veel, maar hiervan is een groot aandeel lange passes. Geen enkel team in de Keuken Kampioen Divisie geeft namelijk meer lange ballen dan Oss: een statistiek die naadloos past in de manier waarop Oss zich presenteert. Anders dan de rest.