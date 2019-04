FC Twente: terug naar de basis en overleven

Het was zaterdagmorgen katterig opstaan voor veel FC Twente-supporters. De eerste nederlaag in eigen stadion dit jaar en het tweede verlies op rij had er om vele redenen hard ingehakt. Er was frustratie over het armetierige niveau, over de speelwijze, de wissels. Er was snoeiharde kritiek op de trainer en er was plotseling ook lichte paniek omdat Sparta op zeven punten is gekomen, met nog vijf duels te gaan. Je had vrijdag - als de meerderheid bij FC Twente gewoon een voldoende had gehaald - het kampioenschap nagenoeg binnen gehad.