FC Twente timmert in De Lutte een noodgebouw

Het ritje op de fiets van het hotel naar het veld is net een tienertour: jochies voor het eerst op reis in een grote onbekende wereld. In werkelijkheid is dit de selectie van FC Twente, die zich voorbereidt op het rauwe werk in de eerste divisie.

De handtekeningenjagers worden deze week niet veel wijzer op het trainingskamp van FC Twente. Zelfs in De Lutte, waar de liefde voor de club diep zit, roepen maar weinig spelers herkenning op. Wout Brama is er wel, maar zal pas vandaag voor het eerst sinds anderhalve week volledig meetrainen na zijn bovenbeenblessure. En Tom Boere loopt er ook, maar de spits blijft maar last houden van zijn schaamstreek, waardoor een rentree nog niet aanstaande is.

Als je Marino Pusic diep in zijn hart kijkt, dan was de coach liever een week later op trainingskamp gegaan. Of misschien nog wel later. Want de kans is groot dat de voorbereiding van de Tukkers straks pas echt kan beginnen. Misschien wel vlak voor het seizoen. Of erger nog: als de competitie al is begonnen.

Pokerspel

In de meest ideale wereld moeten er bij FC Twente nog een stuk of tien spelers bij. Maar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea was de eerste opening sneller zichtbaar dan in het Twentse pokerspel om de garantstelling. Zolang alles in de wacht staat bij de club en de bepalende mannen elkaar in een wurgreep houden, moet Pusic het doen met een mix van eerste- en tweede-elftalspelers. En met een jongen van 17 jaar, Asraf Madi, die na het vertrek van Jelle van Benthem naar Heracles op het allerlaatste moment aan de selectie is toegevoegd. Madi, afkomstig van het Amsterdamse AFC, wordt gezien als een van de grotere talenten binnen de opleiding.