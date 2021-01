FC Twente toont twee gezichten in Groningen en mag blij zijn met een punt

Vluchten kan niet meer! FC Twente en Heracles moeten sprinten in de maand van de survival

9 januari ENSCHEDE / ALMELO - Van een rustig begin van de voetbalcompetitie is geen sprake, het is meteen volle bak. Vluchten kan niet meer. Heracles speelt in januari zeven duels in 21 dagen, FC Twente wacht zes duels deze maand. Hoe gaan beide clubs om met dit zware programma in dit ongewone seizoen?