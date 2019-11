FC Twente-trainer Garcia doet aan zelfkritiek: ‘Misschien geef ik spelers soms teveel opdrachten’

Garcia was openhartig, en keek ook zelf in de spiegel. „Misschien geef ik de spelers soms wel teveel opdrachten mee en ben ik teveel gefocust op het bij elkaar houden van de organisatie.” Daarmee doelde hij op de kritiek op het vele balbezit zonder rendement van zijn ploeg. „Wij zijn in het middengedeelte van het veld heel goed, het kost veel energie om daar te komen”, zegt hij. „Uit de statistieken blijkt ook dat we zes kilometer meer hebben gelopen dan VVV afgelopen zondag. Maar het gaat er om wat je in het laatste deel voor het doel van de tegenstander doet. Ik noem dat het money-moment, het deel waar je wint of verliest. En daar zijn we tegen VVV te weinig geweest. En dat is het verschil goed spelen of goed goed, en winnen.”

Teleurstellend

Daarom was Garcia zondag na de nederlaag bij VVV ook zwaar teleurgesteld. „Voor mij was het de grootste teleurstelling van het seizoen”, zegt hij. „Omdat we zoveel beter waren. In de rust wist ik ook niet zo goed wat ik de jongens moest meegeven, want ondanks de achterstand deden we veel dingen prima . Ik heb later de beelden meerdere keren bekeken en daaruit zie je dat we wel 25 momenten hadden waaruit we een kans konden halen. Maar op de momenten dat het kon, gaven we de bal niet, of volgde niet de juiste loopactie.”