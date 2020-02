FC Twente-trainer Garcia doet er liever het zwijgen toe: ‘Hebben nu positieve energie nodig’

Voor elke camera vertelde de geplaagde oefenmeester hetzelfde verhaal. Moraal van alles: hij wilde liever niets meer zeggen over de affaire Wout Brama die deze week een bom liet afgaan binnen FC Twente. „Wat gebeurd is, is gebeurd”, zei hij, om dat vervolgens nog eens vijf keer te herhalen. „Wij proberen onze dingen binnen de club te regelen. Ik denk dat we dat deze week op de beste manier hebben gedaan.”

Op de vraag of hij het handig aan heeft gepakt om in de gesprekken met de supporters zo uit de school te klappen wilde hij verder niet meer ingaan. „Er is genoeg over de situatie gezegd en als we daar verder over doorgaan, dan is dat voor niemand goed. Niet voor de club en niet voor de spelers. Dat kost alleen maar negatieve energie en we hebben juiste positieve energie nodig.”

Geen zin in speculaties

Het sierde Garcia dat hij niet uit zijn rol viel, maar aan alles was te merken dat hij er wel klaar mee is. „Ik moet doen wat ik moet doen”, zegt hij. „Wat er in het statement staat, was de inhoud van het gesprek dat wij woensdag hebben gehad en wat wij naar buiten wilden brengen. Al het andere is speculatie. Ik snap dat dat jullie (de pers, red.,) werk is, maar dat is niet aan ons. Of ik de zaak Brama goed heb aangepakt? Dat is moeilijk om te zeggen. Of het nu goed gedaan is of niet, we praten er nu al teveel over.”