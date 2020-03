FC Twente-trainer Garcia gaat niet veel veranderen tegen Vitesse

Voormalig fysio FC Twente preventief thuis vanwege coronavi­rus

9:15 AMSTERDAM - De gevolgen van het coronavirus zijn inmiddels ook voelbaar bij Ajax. Zo heeft de Amsterdamse club een aantal leden van de technische staf preventief naar huis gestuurd. Een van de stafleden is inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker, meldt De Telegraaf. De 40-jarige inspanningsfysioloog was in het verleden in die functie ook werkzaam bij FC Twente.