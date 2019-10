FC Twente-trainer Garcia heeft ontgroening achter de rug: ‘Dit is een grote club’

Gonzalo Garcia heeft zijn ontgroeningsweken als trainers inmiddels wel achter de rug. Lachend: „Ik heb nu alles al meegemaakt. Van euforie, en schouderklopjes tot aan nederlagen en kritiek.” Vrijdagavond na de cruciale zege op Emmen tikte hij weer eens de bovenkant aan.

Wat die kritiek betreft. Garcia is realistisch. „Dit is een grote club he. Dan komt er na een mindere serie wat los en dat hoort ook zo.”

‘Niets persoonlijks’

Lef kun je de trainer die pas sinds een paar maanden op eigen benen staat, niet ontzeggen. Tegen Emmen koos hij niet voor de makkelijkste weg door de eerste en tweede aanvoerder - Wout Brama en Peet Bijen - te slachtofferen. „Het was niets persoonlijks”, zegt Garcia. „Als technische staf moeten wij dingen uitproberen. We speelden vandaag iets anders, dat zijn moeilijke beslissingen om te nemen maar je moet doen wat je voelt.”

De keuzes van Garcia pakten dit keer goed uit. De van origine verdedigende middenvelder Oriol Busquets speelde verdienstelijk centraal achterin, Lindon Selahi groeide uit de beste man op het veld, en Rafik Zekhnini (de vervanger van Keito Nakamura) verzorgde in de eerste helft twee assists.

„We hebben gekozen voor de elf spelers waarvan wij het gevoel hadden dat ze er het meest klaar voor waren”, aldus Garcia. „Wout (Brama, red.) mocht invallen en dat deed hij heel goed. Het team was op dat moment wat moe en hij bracht weer wat spirit in de ploeg. Dit hebben we nodig. We moeten een team zijn. Als we geen team zijn dan werkt het niet.”

Volgens Garcia is het niet zo dat vrijdagavond meteen het winnende elftal is geboren. „Het zegt nog niets”, aldus de oefenmeester, die ook wel zag dat FC Twente vooral in de eerste helft zeer moeizaam speelde.

Volledig scherm © BSR Agency