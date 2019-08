FC Twente-trainer Garcia twijfelt nog over Boere

ENSCHEDE - FC Twente-trainer Gonzalo Garcia heeft nog geen besluit genomen of hij Tom Boere in de wedstrijdselectie opneemt voor het duel tegen Heerenveen. Boere was de afgelopen dagen niet om de training, omdat hij bezig was met een transfer.

,,De club heeft hem de ruimte gegeven om te onderhandelen", zegt Garcia. ,,Maar op dit moment weet ik niet hoe het er uitziet. Hij is weer terug, we zullen even moeten afwachten.” Boere gaat in elk geval niet naar het Turkse Denizlispor. Die club toonde als eerste interesse, maar Boere heeft daar vanaf gezien.

Een andere spits, Emil Berggreen, is nog niet zo ver dat hij als volledig inzetbaar is. ,,Het is bij hem nog een beetje op en af, hij krijgt nog regelmatig een reactie na een inspanning", zegt Garcia. Berggreen, die afgelopen zondag tegen RKC debuteerde, miste bijvoorbeeld de training van donderdag. ,,We zijn voorzichtig met hem. Hij is nog ver verwijderd van 90 minuten spelen", aldus de oefenmeester.