FC Twente-trainer Garcia: ‘We geven het weg, en we geven het op. Dat mag niet.’

Het is een gewoonte dat de spelers na afloop het publiek bedanken. Bij een zege voelt dat als een ereronde, maar na een nederlaag heeft het alles weg van een strafrondje. Bij FC Twente krijgen de spelers doorgaans applaus, zelfs na een teleurstellend resultaat. Maar zaterdag was het publiek er klaar mee. In een vrijwel verlaten stadion werden de spelers door de overgebleven fans uitgefloten. Het was een pijnlijk slot van een pijnlijke wedstrijd waarin FC Twente zich in de tweede helft zonder slag of staat gewonnen gaf. „En dat mag je als professional niet overkomen. Na de 1-0 achterstand moet je bij elkaar blijven”, aldus trainer Gonzalo Garcia, die zijn elftal in stukken uiteen zag vallen. Het gevolg: weer een dikke nederlaag in eigen huis en zorgen, grote zorgen op de valreep van de winterstop.

„Hoe we de doelpunten weggaven, dat mag niet gebeuren. We waren niet scherp”, aldus Garcia, die invaller Peet Bijen tot twee keer toe zag schutteren. Het sierde Bijen dat hij zich na afloop niet verstopte, maar wel voor de camera’s ging staan. Daar kon hij niets anders dan toegeven dat hij opzichtig had gefaald. „Dit is verschrikkelijk”, aldus de vervanger van de geblesseerde Xandro Schenk. „Je wilt laten zien dat je in de basis staat, maar dit is niet de goede manier natuurlijk”, aldus Bijen, die bij de 0-1 niet daadkrachtig genoeg ingreep en bij de 0-2 de bal verspeelde in de opbouw.

Garcia vond niet alles slecht zaterdag. „In de eerste helft speelden we beter dan de laatste week. We creëren drie a vier kansen, waaruit we moesten scoren. Direct in de tweede helft had ik het gevoel dat het begon als hoe het eindigde in de eerste helft, maar dan scoort Vitesse de 1-0 en verliezen we de controle. Dan geven we het weg, op een manier dat niet mag gebeuren.”

Het is zo langzamerhand een repeterend verhaal bij FC Twente, dat onderhand is weggezakt naar de onderste regionen en de concurrentie dichterbij ziet komen na de negende nederlaag in de laatste elf duels.