FC Twente-trainer Garcia: ‘We hebben een goede Aitor nodig’

Neem de posities van de twee belangrijkste aanvallers van de eerste seizoenshelft: topscorer Haris Vuckic en Aitor. Beide spelers stonden bij de twee oefenduels op het trainingskamp niet op de A-lijst van trainer Gonzalo Garcia. Vuckic speelde slechts 35 minuten, Aitor moest het doen met twee invalbeurten. Dat had een reden. Het was duidelijk dat de staf niet tevreden was over de twee. „Mede door ziekte had Haris tijdens de vakantie niet al het werk verricht wat we van iedereen hadden gevraagd”, zegt Garcia.

Daar kwam bij dat de Sloveen dichtbij een transfer was. Die overgang ging niet door. „Ik heb de afgelopen dagen gemerkt dat Haris weer helemaal met zijn hoofd bij Twente is”, aldus Garcia. Ook over Aitor is hij inmiddels tevreden. In Spanje ging hij het gevecht met de rechterspits aan. „Hij heeft deze week goed getraind. We hebben een goede Aitor nodig, dat mag duidelijk zijn. Maar als hij niet goed is en met zijn hoofd ergens anders, kunnen we hem niet gebruiken. We hebben spelers nodig die voor het team willen gaan.”

Onrust door transfergeruchten

Volgens Garcia is de houding van sommige spelers vooral te wijten aan de transferwindow. „Dat zorgt voor onrust. Het is echt niet zo dat de jongens niet voor het team willen werken, maar iedereen heeft z’n droom en wij hebben nogal wat jongens met aflopende contracten. Wij zijn een bescheiden club waar niet de hoogste salarissen worden betaald en de faciliteiten, afgezien van ons stadion, niet allemaal even top zijn. Jongens willen op een goede grasmat trainen en dat kan nu niet. En dan komt er een spelersagent naar je toe en die zegt dat hij heeft gehoord dat je op de lijst staat van een grote club. Maar wat hij er dan niet bij zegt, is dat je misschien wel de nummer 40 op die lijst bent en dat hij het van de materiaalman heeft gehoord. Ik weet het, dat is de huidige tijd, maar het beïnvloedt, de spelers, en dus ook de club.”

Probleem