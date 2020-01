FC Twente-trainer Garcia: ‘Wij hebben mentaal sterke spelers nodig die power brengen’

Garcia, die 21 spelers gebruikte in het duel, vond in de eerste helft niet alleen de uitvoering aan de bal matig. ,,We deden het vooral bij het pressen niet goed. We hebben daar de voorbije dagen al veel op getraind, maar toch haperde het, omdat we op sommige momenten er opeens mee ophielden. En dan valt het uit elkaar.” Ook baalde Garcia van de tegengoal vlak voor rust. ,,Toen zag je de oude fouten van voor de winterstop terug. We verdedigen lang niet consequent genoeg.” Ondanks een overtal aan FC Twente-spelers ging het toch nog mis. Eerst verzuimde de defensie koppend voor opruiming te zorgen, en daarna greep aanvaller Keito Nakamura halfslachtig in.