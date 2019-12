FC Twente-trainer Garcia wil nu 90 minuten discipline en concentratie

,,We hebben niet zoveel mogelijkheden om te veranderen”, zegt Garcia, die op Tim Hölscher na iedereen aan boord heeft. ,,Als we opeens veel dingen anders gaan doen, gaan we fouten maken Maar de speelwijze is niet altijd het belangrijkste. Het gaat vaak veel meer om de energie en discipline die je in een wedstrijd legt.” En op dat vlak valt er bij FC Twente nog genoeg te verbeteren. Daarom was Garcia zondag na de wedstrijd tegen Ajax ook geïrriteerd. Waarom kon de ploeg het nu wel een uur opbrengen om de strijd aan te gaan? ,,Ik hoorde van veel kanten dat de mensen een leuke middag hebben gehad, maar daar kopen we niet zoveel voor”, aldus Garcia. ,,We hadden zelf de derde en de vierde goal kunnen maken, maar dan doen we niet. Ajax is een geweldige ploeg, maar het lag niet aan hun kwaliteit dat ze vijf keer scoorden. Wij hebben het veel te makkelijk weggegeven, en dat frustreerde me.”

Contrast is groot

FC Twente zakte na een goed begin ver weg en dat was geen toeval. Op basis van de eerste helften dit seizoen zou Twente zevende staan. Hoe groot is het contrast met de tweede 45 minuten in een wedstrijd. Dan is Twente de nummer 15 van de ranglijst. Het verval tussen die twee helften is volgens Garcia geen conditioneel probleem. ,,Topploegen kunnen 90 minuten plus geconcentreerd blijven, ploegen daaronder houden dat minder lang vol”, zegt hij. ,,Die raken gaandeweg de wedstrijd de discipline kwijt. Wij zijn daarin ook te wisselvallig, het is bij ons te vaak alles of niks. En dat heeft met de mindset te maken.”

Schokeffect ADO?