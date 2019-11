FC Twente-trainer Garcia ziet in PEC Zwolle een directe concurrent

„Elke wedstrijd is belangrijk, maar deze is gezien de stand op de ranglijst nog net iets belangrijker”, aldus Garcia, die vanaf dag één heeft geroepen dat handhaving het grote doel is dit seizoen. „Als we winnen zetten we Zwolle op acht punten en haken we aan bij de ploegen rond plek zes. Dat zou een fantastische situatie voor ons zijn. Maar als we verliezen komen we in de buurt van onze concurrenten.” Zwolle thuis, op de dertiende speeldag, zou je dan ook het eerste kruispunt in het seizoen kunnen noemen voor Twente.