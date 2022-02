FC Twente-trainer gelooft niet in de ideale elf: ‘Wel in het ideale team’

Jans is een trainer die doorgaans vrij lang vasthoudt aan dezelfde ploeg. Spelers verliezen bij hem niet snel het vertrouwen, waardoor er zelden grote verrassingen in de basisformatie zijn. „Toch bestaat mijn ideale elf niet”, zegt hij daar zelf over. „Dat heb ik jaren geleden afgeschaft in mijn hoofd. Ik geloof er niet in, wel in het ideale team. Dat is veel belangrijker. En daar hebben we 26 spelers voor.”