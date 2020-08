FC Twente-trainer Jans kijkt tevreden terug op bezoek aan De Kuip

,,Ik ben meer tevreden dan ontevreden",aldus Jans. ,,We hebben gedisciplineerd verdedigd waardoor Feyenoord heel weinig heeft gecreëerd. Daar ben ik heel tevreden over. In de eindfase waren we te onschuldig, omdat de de eindpass vaak net niet op maat was. Maar dat is ook logisch door de mensen die er nog niet bij zijn. Het was vandaag een goede teamprestatie van ons.”