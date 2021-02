FC Twente-trainer Jans maakt een derby-knipselkrant voor zijn spelers

HENGELO - Ron Jans hing deze week in het spelershome wat krantenartikelen over de derby op. Niet elke speler is immers geboren in De Lutte. Maar de oefenmeester van FC Twente kwam opvallend weinig stekeligheden tegen om zijn spelers te prikkelen. „Het is best rustig”, zo is Jans opgevallen in de aanloop naar het duel tegen de buren van Heracles zaterdagavond.

Jans komt uit Zwolle, was trainer bij PEC en is de derby tegen Go Ahead Eagles gewend. Tussen de steden Deventer en Zwolle is de laatste jaren een rivaliteit gegroeid die een stuk rauwer is dan de sentimenten bij de Twentse derby. Sinds dit seizoen werken de twee eredivisionist zelfs samen in de opleiding. „Het moet nog een beetje loskomen”, aldus Jans. „De pittige uitspraken over en weer ontbreken nog, maar ik heb geprobeerd om de derby te promoten. Want daar moet je van genieten en je moet er opkletsen.”

Genoten van Heracles

Heracles en FC Twente kwamen elkaar 1.5 jaar niet tegen. De laatste twee derby’s waren een prooi voor de Almeloërs. De teams van toen zijn niet meer te vergelijken met nu. Jans zag Heracles twee weken geleden in Almelo tegen Ajax aan het werk. „En toen heb ik in de eerste helft echt van ze genoten. Vorige week tegen RKC was het niet goed. Ik vind het reuze knap hoe de ploeg zich na de winterstop heeft hersteld. Heracles heeft een elftal waarin de spelers heel goed weten wat hun taken zijn. En een trainer waar ik heel respect voor heb. Frank Wormuth heeft echt iets heeft toegevoegd aan het Nederlandse voetbal en aan Heracles. Hij maakt een goede indruk.”

Geen favoriet

Volgens de oefenmeester van FC Twente valt er op voorhand geen favoriet aan te wijzen. Het verschil op de ranglijst bedraagt op dit moment zes punten in het voordeel van FC Twente. Beide teams zijn volop in de race voor een plek in de play-offs. „Het is fifty-fifty”, zegt Jans. „Ik vind dat wij weer aan de beterende hand zijn. We creëren kansen en maken weer goals. De sfeer is ontzettend goed”, aldus Jans die tegen Heracles de beschikking heeft over dezelfde selectie als zondag tegen Feyenoord. De net vader geworden Wout Brama ontbreekt nog. De aanvoerder heeft wel weer meegetraind met de groep. Luka Ilic zit de laatste wedstrijd van zijn schorsing uit.