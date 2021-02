FC Twente-trainer Jans na weer een teleurstelling: ‘We gaan niet in de slachtofferrol zitten’

Op de vraag of hij een drukke transferperiode verwachtte, antwoordde Jan Streuer aan het eind van het jaar monter dat ‘de club alleen wat ging doen bij zware blessures in januari’. Niemand die daar vanuit ging, uiteraard. Het plaatje zag er aan alle kanten goed uit. „Maar ik had die woorden nog niet uitgesproken, of de ellende begon”, zegt de technisch directeur anderhalve maand later.