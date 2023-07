FC Twente-trainer Joseph Oosting: ‘Mijn gezin zat ook op de tribune, dan ben je wel bang’

update Tien aanhoudin­gen na rellen, ook één minderjari­ge vast om ongeregeld­he­den bij duel FC Twente

FC Twente won donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League met 1-0 van Hammarby. Maar zowel voor als na de wedstrijd was het onrustig tussen beide supportersgroepen. Volg de laatste ontwikkelingen rond het Europese affiche in dit liveblog.