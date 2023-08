FC Twente-trainer Oosting begint met Regeer

De nieuwe Belgische verdediger van FC Twente begint in Riga aan z’n nieuwe klus: ‘Ik heb me geamuseerd’

Het komt niet vaak dat iemand z’n eerste werkdag meteen doorbrengt in het buitenland. De nieuwe Belgische verdediger van FC Twente Alec van Hoorenbeeck overkwam dat. Hij tekende dinsdag zijn contract in Enschede en stond woensdagavond in Riga voor het eerst op het trainingsveld.