FC Twente-trainer Pusic heeft wat te kiezen

Omdat met Ramos en Van der Lely twee rechtsbacks zijn weggevallen, speelt Nacho weer op die plek. Dat deed de Spanjaard vorige week zondag ook tegen Go Ahead Eagles. In vergelijking met die wedstrijd kan trainer Marino Pusic weer beschikken over Rafik Zekhnini en Michäel Maria. Het tweetal is terug na interlandverplichtingen. De vraag is wat Pusic met Zekhnini en Maria gaat doen. Zekhnini was voor zijn vertrek naar het trainingskamp van Jong Marokko basisspeler, maar toen was Wout Brama nog afwezig. Vorige week na de rentree van de aanvoerder speelde Javier Espinosa vanaf de linkerkant. Als Zekhnini vanaf de aftrap speelt, heeft dat ook gevolgen voor de bezetting van het middenveld.