FC Twente-trainer Pusic spreekt fans toe: ‘Ik hou van jullie allemaal’

FC Twente neemt met remise afscheid van eredivisie in door vuurwerk ontsierd duel

19:05 ENSCHEDE – In voorlopig de laatste wedstrijd in de Eredivisie heeft FC Twente het seizoen afgesloten met een gelijkspel tegen NAC. In Enschede eindigde het duel in 1-1. Ryan Trotman en Rashaan Fernandes debuteerden in het duel dat nog even ontsierd werd door vuurwerk op het veld.