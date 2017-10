FC Twente-trainer Pusic wisselde Assaidi uit voorzorg

Assaidi werd in de tweede helft vervangen door Fredrik Jensen. ,,Fredrik hebben we nu ook mooi een helft kunnen sparen'', aldus Pusic, die tevreden was na de 3-0 zege tegen FC Eindhoven. ,,In de eerste helft speelden we in het eerst half uur prima, maar daarna werden we te slordig voor de goal en in balbezit, waardoor we steeds minder controle kregen.In de Tweede helft zag ik een ploeg zoals ik dat graag wil zien. We hadden veel balbezit en creëerden veel kansen.''