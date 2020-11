FC Twente-trainer Ron Jans: ‘Aan de bal was dit onze beste wedstrijd’

reportage De stem van FC Twente is terug: ‘Het was zo doods en stil in De Veste’

2 november ENSCHEDE - Jan Bruins (62) miste in coronatijd één thuisduel als stadionspeaker, omdat er toch geen mens in De Grolsch Veste zat. Maar de stem van FC Twente is terug, omdat het veel te stil was zonder. Hij was zaterdag meteen druk: Twente scoorde vijf keer tegen PEC Zwolle.