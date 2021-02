FC Twente-trainer Ron Jans: ‘Advocaat zal de boel op scherp zetten, maar ik geloof in een goed resultaat’

vooruitblikENSCHEDE - FC Twente gaat zondag tegen Feyenoord op voor deel 7: oftewel, weten de Tukkers na zes thuisduels zonder overwinning, eindelijk weer eens in Enschede te winnen? „Toch is dat bij ons geen thema”, verzekert trainer Ron Jans.

De oefenmeester kan tegen Feyenoord niet beschikken over Luka Ilici (geschorst) en de geblesseerden Wout Brama, Julio Pleguezuelo en Vaclav Cerny. Een van de vragen vooraf aan het duel is: treft FC Twente een aangeslagen opponent, of recht Feyenoord de rug na het bekerdrama tegen Heerenveen. „We hebben er geen invloed op, maar de nederlaag in de beker zal iets met ze doen”, zegt Jans. „Dick Advocaat zal de boel op scherp gaan zetten. Feyenoord had anders in de halve finale tegen Ajax gespeeld, nu hebben ze alleen nog de competitie. We hebben respect voor Feyenoord, maar ik denk dat wij een prima kans hebben om zondag een goed resultaat neer te zetten.”

Zelfde als tegen Vitesse

De zege bij Vitesse kwam voor FC Twente op een goed moment. „Maar van paniek was bij ons totaal geen sprake”, aldus Jans. „Wij moeten zondag doen wat we bijna het hele seizoen en tegen Vitesse gedaan hebben. In die wedstrijd tegen Vitesse hebben we het goed ingevuld en gereageerd op wat we de wedstrijden daarvoor niet altijd lieten zien. Er zat onverbiddelijkheid in het team. Verdedigend stond het goed, alleen voorin hadden we de ruimtes nog beter moeten benutten.”

Het is nog onduidelijk wie er bij Feyenoord gaat keepen, want zowel Justin Bijlow als Nick Marsman is niet fit. Advocaat denkt zaterdag te weten wie er gaan keepen in Enschede.