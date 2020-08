FC Twente-trainer Ron Jans beloont jeugdspelers Rots en Staring

Rots en Staring zien hun stage daarmee verlengd worden. In eerste instantie zouden ze twee weken blijven meetrainen. Maar de spelers van onder 21 jaar maken een goede indruk op de technische staf, waardoor ze voorlopig bij de groep blijven. Staring stond afgelopen maandag tegen Fortuna Sittard in de basis. Rots viel na rust in een maakte de tweede goal. Aan het eind van de voorbereiding wordt bekeken of de vier jeugdspelers definitief bij de groep komen. Zij hebben op dit moment een contract bij de FC Twente/Heracles Academie. Jayden Oosterwolde is inmiddels in het bezit van een profcontract.