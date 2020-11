FC Twente-trainer Ron Jans: ‘Benieuwd of we met de complimenten kunnen omgaan’

,,Ik ben benieuwd of we kunnen bevestigen dat we met de complimenten, die we af en toe krijgen, om kunnen gaan", aldus de oefenmeester. ,, We moeten laten zien dat we niet alleen op de ranglijst, maar ook op het veld beter zijn dan RKC. De situatie is alleen heel anders dan vorige week. Toen speelden we tegen een kampioenskandidaat, RKC heeft andere belangen. Als zij erin blijven leveren ze een geweldige prestatie.”

Stugge tegenstander

Net als vorig seizoen probeert RKC ook nu weer verzorgd voetbal op de mat te leggen. Zo waren ze afgelopen weekend de betere ploeg tegen Heerenveen. ,,Zij zullen dat positieve gevoel door willen zetten", zegt Jans. ,,Iedereen verwacht dat we zo maar van RKC gaan winnen, maar zo makkelijk is dat niet. RKC heeft dit seizoen laten zien een stugge ploeg te zijn.”

Twee andere types

Godfried Roemeratoe, die het duel tegen PSV miste omdat hij in quarantaine zat, keert terug in het elftal. De geblesseerde Jayden Oosterwolde wordt vervangen door Gijs Smal, die daarmee voor het eerst in de basis staat. ,,Jayden en Gijs zijn twee totaal verschillende types", weet Jans. ,,Jayden is een powerhouse, die met zijn snelheid verdedigend veel kan corrigeren. Gijs is aan de bal bal heel erg goed en ik verwacht dat hij voetballend weer wat nieuwe accenten voor ons kan aanbrengen.”

Mooie kans

Smal moest er tegen PSV vlak voor rust in. ,,Toen was het wel even bibberen, omdat hij geen warming-up had gedaan”, aldus Jans. ,,Maar ik vond dat hij het in de tweede helft goed oppakte. Gijs krijgt nu een prachtige kans. Hij is naar Twente gekomen met de gedachte dat hij eerste keus zou zijn, maar na de voorbereiding hebben we voor Jayden gekozen. Hij is af en toe best teleurgesteld geweest, maar ik vind dat hij er nu heel positief instaat.”

Menig dichtbij terugkeer

Queensy Menig ontbreekt nog steeds vanwege corona. ,,Hij wordt elke dag getest en het begint er steeds beter uit te zien. Ik verwacht dat hij op korte termijn terug is", aldus Jans. Menig wordt net als tegen PSV vervangen door Halil Dervisoglu. Opvallend in de vorige twee duels was dat Jans op het eind van de wedstrijd koos voor Thijs van Leeuwen in plaats van Lazaros Lamprou. De Griek werd voor het seizoen gezien als de nieuwe linkerspits, maar op dit moment heeft hij meerdere spelers voor zich. ,,Thijs brengt als invaller heel veel energie en is daarmee heel belangrijk voor de ploeg", legt Jans uit. ,,Dat zal voor Lazaros best even een teleurstelling zijn en dat mag ook. Maar iedereen moet het zelf afdwingen.”

De verwachting is dat Dario Dumic binnenkort weer beschikbaar is. De verdediger deed donderdag een groot gedeelte van de training mee. Nathan Markelo sluit volgende week aan voor een deel van de groepstrainingen.