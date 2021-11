FC Twente-trainer Ron Jans: ‘De derby is het ideale moment om de verloren punten terug te pakken’

„Dit is een heel belangrijke wedstrijd. De derby: daar verheugen we ons op”, zegt trainer Ron Jans. „Vorig jaar zonder toeschouwers was alles nep. Heel veel jongens hebben deze derby nog niet meegemaakt. Los daarvan: Heracles wil omhoog en wij ook. We hebben de laatste drie duels punten laten liggen en die moet je ergens terugpakken. En daar is deze wedstrijd een ideaal moment voor.”

‘Heracles is enorm fit’

Ondanks de magere klassering is Jans onder de indruk van Heracles. „Ze zijn heel goed georganiseerd. Dat betekent dat het heel lastig is ergens een overtal te creëren. Dat komt ook, omdat ze het weten vol te houden. Bij sommige ploegen zie je dat het in de eindfase minder wordt, maar bij Heracles niet. De statistieken wijzen het uit: Heracles is een enorm fitte ploeg. Wat ze tegen Ajax heel slim hebben gedaan, is dat ze geen fouten hebben gemaakt in de opbouw door haast niet op te bouwen. Ze hebben heel goed de grenzen opgezocht in de duels. Ik verwacht dat ze met dezelfde intenties naar Enschede komen.”