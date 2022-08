FC Twente-trainer Ron Jans: „Dit was geen Jut en Jul-wedstrijd”

Dichtbij

De laatste redding van de avond - van de doelman van Fiorentina - bleef het langst hangen. Joshua Brenet was met een kopbal dichtbij de verlenging, maar opnieuw was daar de keeper van de bezoekers. „Een Gorden Banks-achtige redding, al zullen veel mensen hem niet kennen”, aldus Jans. „Als die bal er in gaat speel je de verlenging met een man meer en dan was de kans vrij groot geweest dat je door was gegaan. En als je dan vraagt waar de angel van de uitschakeling zat, dan moeten we terug naar de eerste helft in Florence.”

Levensgevaarlijk

Wat overbleef was de trots over de geleverde prestatie, maar ook de trots over de manier waarop zijn ploeg zocj had verweerd. „We doen Fiorentina tekort als we alleen de nadruk leggen op het feit dat ze tijd rekten in de tweede helft. Zij wilden ook winnen en hebben een goede ploeg. We hebben niet van de eerste de beste verloren. Dit was geen Jut en Jul-wedstrijd en geen Conference League-voorronde niveau.”