FC Twente-trainer Ron Jans dolenthousiast: ‘Ik zei in de rust: jullie zijn zo goed’

„Ik zei in de rust: Ik ben echt onder de indruk, jullie zijn zo goed”, aldus Jans. „Onder de druk uit voetballen, er tussendoor, er omheen en goede goals. Het was dik verdiend, toen we één keer te enthousiast waren hebben ze een kans gehad met Gakpo, maar dan hebben we altijd Lars Unnerstall. Die houdt ‘m dan weer tegen, echt geweldig.”

Fantastisch ingevuld

FC Twente had het in het eerste kwartier lastig, maar vocht zich daarna terug in het duel. „Vorig jaar stonden we met de rust met 3-1 voor, toen werd het 3-3. Nu hebben we het, na een moeilijk kwartier na rust, toch over de streep getrokken. En ik denk ook verdiend.”

Jans was niet verbaasd dat zijn ploeg zo goed kon voetballen. “Dat hebben we wel eens vaker laten zien, maar we spelen niet elke week tegen dit kaliber tegenstanders. Tegen PSV hebben we dit vorig seizoen de eerste helft ook laten zien. Alleen je denkt wel hoe het zal gaan met een geïmproviseerd middenveld. Maar Kjølø en Rots hebben het de eerste helft fantastisch ingevuld. Thuis met dit publiek kunnen we het elke tegenstander lastig maken. En meer dan dat.”