FC Twente-trainer Ron Jans: ‘Even voor Heerenveen en Utrecht’

Zijn ploeg maakte vrijdagavond tegen Sparta geen misstap (2-0 winst) en legde de druk bij AZ en Feyenoord neer. AZ speelt zaterdag thuis tegen Heerenveen, voor even een favoriet van Jans. Feyenoord treft zondag in De Kuip FC Utrecht. Door de driepunter tegen Sparta achterhaalde FC Twente Feyenoord en zette het AZ op zes punten. Ter nuance: beide ploegen komen dus nog in actie. Maar in Rotterdam en Alkmaar weten ze ook dat ze zich geen misstap kunnen veroorloven. Bij een nederlaag van AZ kan FC Twente met nog vier duels te gaan rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal nauwelijks meer ontlopen. „Eens kijken of er dit weekend nog slachtoffers vallen”, voerde Jans de druk bij de concurrentie nog maar eens op.

Anders 7-0 aan de broek

FC Twente deed vrijdagavond in de nagenoeg uitverkochte Grolsch Veste in elk geval wat verwacht mocht worden. De ploeg klaarde zakelijk de klus en was vele malen beter dan Sparta. De bezoekers hanteerden een ultra-defensief concept, maar ook dat mocht niet baten. „Als we niet zo spelen, wordt het hier 7 of 8-0. Het kwaliteitsverschil is gewoon te groot”, verdedigde Sparta-trainer Henk Fräser zijn strategie.

Geweldige cijfers

Bij FC Twente maakten Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap de treffers. Voor Wolfswinkel was het al zijn vijftiende goal van het seizoen. Vorig jaar was Danilo met 17 goals de clubtopscorer. Van Wolfswinkel was ook al negen keer verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt. Geen speler in de eredivisie komt met die statistiek ook maar in de buurt.